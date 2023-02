Caso Cospito: sotto scorta i sottosegretari Ostellari e Delmastro

Il caso Cospito fa scattare la protezione dello Stato sui suoi rappresentati coinvolti: sotto scorta i sottosegretari Andrea Ostellari ed il suo omonimo ed omologo Delmastro.

La notizia è circolata in queste ore: il 48enne Andrea Ostellari, avvocato padovano della Lega e sottosegretario alla Giustizia andrà sotto scorta per scongiurare da possibili attacchi da parte degli anarchici.

Sotto scorta i sottosegretari Ostellari e Delmastro

Gruppi di questi ultimi hanno imbrattato anche i muri di Padova ed hanno minacciato rappresaglie in segno di protesta contro il carcere duro al terrorista Alfredo Cospito. Il Corriere del Veneto spiega che Ostellari ha anche la delega al trattamento dei detenuti e che l’esponente del Carroccio non può determinare un’eventuale uscita di Cospito dal 41 bis, ma comunque si occupa delle questioni “che concernono il benessere e la salute psicofisica dei carcerati”.

Ecco le deleghe che “inguaiano” i due

Lo stesso provvedimento sarebbe stato adottato o sarebbe in via di adozione per il sottosegretario Andrea Delmastro, responsabile Dap e “fornitore” del dossier Cospito al collega di partito Giovanni Donzelli. Lo riporta AdnKronos. La scorta a Ostellari è stata valutata in gran segreto giorni fa dietro richiesta delministero della Giustizia. I media fanno sapere che la decisione ufficiale della prefettura di Roma è prevista per il 10 febbraio ma per il comandante della polizia penitenziaria Carlo Renoldi si tratta di una data tardiva e ci sono rischi.