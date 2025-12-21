Caso Epstein, Trump e le immagini scomparse: foto compromettenti di politici e vip nei file del Dipartimento di Giustizia. Gli ultimi sviluppi sulla vicenda.

Il caso Jeffrey Epstein continua a sollevare interrogativi e polemiche, anche a distanza di anni dalla sua morte. La recente pubblicazione dei cosiddetti “Epstein files” da parte del Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato documenti, foto e rubriche telefoniche che coinvolgono personaggi di spicco della politica, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Tra migliaia di file, alcune immagini compromettenti, inclusa una con Donald Trump, sono misteriosamente scomparse, alimentando accuse di insabbiamento.

Caso Epstein, il lato politico e le polemiche sull’insabbiamento

Il Dipartimento di Giustizia ha definito la raccolta una “biblioteca completa su Epstein”, suddivisa in documenti giudiziari, materiale reso pubblico per legge, e atti della commissione di sorveglianza della Camera. La pubblicazione sarebbe stata rallentata dall’enorme mole di dati e dalla necessità di proteggere le vittime: “In considerazione della scadenza fissata dal Congresso, sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevoli per esaminare e oscurare le informazioni personali relative alle vittime e ad altri privati cittadini”, recita una nota ufficiale.

L’equilibrio tra trasparenza e tutela delle vittime ha così generato sospetti politici, con i democratici che sollevano dubbi sulla possibile omissione di contenuti compromettenti per figure di rilievo come Trump. Tra i documenti emergono inoltre foto dei viaggi di Clinton in Marocco nel 2002 con Epstein e Maxwell, evidenziando come alcune relazioni risalgano a decenni fa e siano state intrattenute prima delle accuse penali contro il finanziere pedofilo.

Caso Epstein, la foto di Trump è scomparsa e non solo: cosa non si riesce a trovare

Almeno 16 file sarebbero scomparsi dal portale online del Dipartimento di Giustizia dedicato al caso Jeffrey Epstein, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Tra i materiali rimossi figurerebbero immagini di donne nude e una fotografia che ritraeva Donald Trump insieme a Epstein, Melania e Ghislaine Maxwell.

I documenti erano visibili subito dopo la pubblicazione, ma non risultano più accessibili. La rimozione ha alimentato le accuse dei democratici secondo cui alcune prove potrebbero essere state deliberatamente oscurate: “Che cos’altro sta coprendo? Abbiamo bisogno di trasparenza per gli americani”, ha affermato un portavoce del partito. Anche il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato su X: “Se hanno rimosso questa foto, immaginatevi quanto altro hanno cercato di nascondere. Questa potrebbe essere l’insabbiamento più grande della storia americana”.

La collezione completa comprenderebbe oltre 100.000 pagine di documenti, 300 GB di dati digitali e materiali del gran giurì desecretati. Molti file conterrebbero parti oscurate per proteggere le vittime, come spiegato dal vice procuratore generale Todd Blanche: “Oltre a oscurare i nomi di queste vittime, abbiamo anche censurato e non stiamo divulgando alcun materiale che potrebbe consentirne l’identificazione”.

Tra i documenti pubblicati spiccano fotografie di Bill Clinton in vasca idromassaggio, immagini con Michael Jackson e Kevin Spacey, e ritratti di Ghislaine Maxwell in contesti esclusivi, tra cui il numero 10 di Downing Street e la residenza di campagna reale a Sandringham. La maggior parte delle immagini e dei documenti mostrano l’élite internazionale riunita in contesti di lusso, evidenziando una rete di contatti che spazia dalla politica alla finanza, passando per lo spettacolo.