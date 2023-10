Striscia la Notizia ha commentato il caso Giambruno dopo aver mostrato i suoi imbarazzanti fuorionda. I conduttori hanno parlato anche della premier Giorgia Meloni.

Striscia la Notizia ha commentato il caso Giambruno e i conduttori hanno parlato anche di Giorgia Meloni, che ha lasciato il suo compagno dopo i fuorionda imbarazzanti che sono stati mostrati dal tg satirico. Andrea Giambruno è stato lasciato pubblicamente dalla sua compagna e forse anche licenziato da Mediaset, anche se per il momento non ci sono conferme. I conduttori di Striscia hanno deciso di rivolgersi direttamente alla premier, con tutta la loro ironia. “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua” ha scritto Giorgia Meloni, e proprio a queste sue parole hanno risposto i conduttori di Striscia.

Caso Giambruno: il commento di Striscia la Notizia

Roberto Lipari ha risposto a Giorgia Meloni, prendendo spunto proprio dalla sua frase sulla pietra e la goccia d’acqua. “Molti hanno detto che questa frase potrebbe essere rivolta a noi” ha dichiarato. “Ma non è possibile, se tu la perdita dell’acqua ce l’hai in casa, non è che la puoi pigliare con gli idraulici che ti hanno fatto vedere dov’era il guasto” ha sottolineato Sergio Friscia. “Il lupo lo puoi incontrare quando esci bevi, ma magari lo puoi incontrare anche a casa, in redazione, su Chi” ha concluso Roberto Lipari.