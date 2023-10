Nuovo taglio di capelli per Andrea Giambruno. L’addio al ciuffo è stato mostrato sui social dal barbiere di fiducia del giornalista.

Con tutti i cambiamenti che hanno fatto seguito alla bomba sganciata da Striscia La Notizia, Andrea Giambruno ha deciso di cambiare look e mostrarsi con un nuovo taglio di capelli. Il giornalista, come dimostrano le foto sui social postate dal suo barbiere di fiducia, ha detto addio all’inviato ciuffo e ha sfoltito la sua chioma.

Andrea Giambruno, nuovo taglio di capelli

Con la diffusione dei fuorionda di Striscia La Notizia, di Giambruno si è persa ogni traccia. A eccezione del comunicato di Mediaset con il quale l’azienda ha riferito di aver deciso – di comune accordo – che il giornalista non condurrà più Diario del Giorno, l’ex compagno di Giorgia Meloni è quasi svanito nel nulla, diventando a tratti etereo e stranamente silenzio.

Oggi, 25 ottobre, l’ormai ex conduttore è riapparso improvvisamente sui social attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram del suo barbiere. Così come il tg satirico di Antonio Ricci ha dato un taglio alla sua carriera, Giambruno ha deciso di dare un taglio… al suo amatissimo ciuffo.

Il post del barbiere sui social

Nei momenti più difficili, le donne lo sanno bene, andare dal parrucchiere e cambiare look può essere utile, soprattutto se si ha voglia (o si necessita) di dare inizio a una nuova fase della propria vita. Il discorso vale anche per gli uomini. Lo ha dimostrato alla perfezione proprio Giambruno.

Travolto dal caso dei fuorionda di Striscia La Notizia, dalla fine della relazione con la Meloni e dal demansionamento a Mediaset che gli imporranno di stare lontano dai riflettori per un po’, il giornalista ha deciso di sfoltire la sua famosa chioma che spesso è stata oggetto di critiche e pettegolezzi, ai quali l’ex first gentilman ha sempre risposto in modo piccato.

Il nuovo look del giornalista è stato mostrato sui social dall’hair stylist di Giambruno, Gennaro Capasso. “Cambiamento per il nostro amico Andrea Giambruno”, si legge nella didascalia che accompagna lo scatto postato dal barbiere romano che ha il suo salone in zona Eur.

