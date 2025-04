Era attesa per oggi la decisione del gip su Luois Dassilva, il 35enne senegalese accusato di aver ucciso Pierina Paganelli nell’ottobre nel 2023. Ecco cosa è stato deciso.

Caso Paganelli: Louis Dassilva unico indagato

Era il 3 ottobre del 2023 quando Pierina Paganelli fu uccisa con 29 coltellate nel garage di casa a Rimini. A scoprire il corpo la nuora, Manuela Bianchi, la quale aveva subito chiamato i soccorsi. Al momento l’unico indagato per l’omicidio della 78enne è il 35enne senegalese Luois Dassilva, vicino di casa della vittima. In seguito all’esito degli incidenti probatori i legali del senegalese hanno fatto richiesta di scarcerazione. Dassilva è stato interrogato quindi per sei ore, negando la versione della Bianchi, sua ex amante, la quale aveva detto che Dassilva si trovava nel garage nel momento in cui lei ha trovato il corpo senza vita della Paganelli. Ecco cosa ha deciso il gip.

Caso Paganelli, arriva la decisione su Dassilva: ecco cosa cambia

Il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Dassilva, arrestato con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nell’ottobre del 2023. Il 35enne senegalese resta dunque in carcere.