Lei lo lascia, ma lui non accetta la situazione: 52enne travolge in auto moglie e amica. Un morto e un ferito.

Tragedia a Catania, dove un uomo ha investito la moglie e l’amica “per spaventarle”, ferendo la prima e uccidendo la seconda. Duplice accusa per lui.

Travolge la moglie e l’amica, e quest’ultima muore

«Volevo solo spaventarle», così ha giustificato il suo gesto Piero Maurizio Nasca, davanti al gip di Catania. L’uomo è accusato di omicidio e tentativo di omicidio aggravati: ha investito la moglie, Anna Longo, 56 anni, e un’amica, Cettina De Bormida, 69 anni, ferendo la prima e uccidendo la seconda.

La signora Longo è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale “San Marco” di Catania, ma non si trova in pericolo di vita. È stata proprio la donna, mentre veniva portata via dai sanitari, a indicare l’uomo come colpevole del femminicidio.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le ricostruzioni, il 52enne avrebbe volontariamente travolto con la propria macchina la moglie e l’amica. Anna Longo, infatti, aveva deciso di porre fine alla relazione con il marito e gli avrebbe comunicato in quell’occasione che non sarebbe tornata a casa insieme a lui. Probabilmente l’amica si trovava al suo fianco proprio per supportare la donna nella sua decisione.

Nasca però non ha accettato la decisione di Longo, reagendo con la violenza. Ha dato gas e colpito con la sua auto le due donne, che si stavano allontanando. Per Cettina De Bormida, però, non c’è stato nulla da fare.