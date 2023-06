Momenti di terrore a Nola (Napoli) dove in piazza Duomo un ragazzo, sfrecciando ad alta velocità a bordo della sua Panda, ha investito alcune persone. Come informa Panorama, il tutto sarebbe avvenuto dopo un litigio tra il giovane e la sua fidanzata. Secondo le informazioni riferite all’Ansa dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sarebbero almeno sette gli individui coinvolti nella serie di investimenti. In seguito alla discussione con la compagna, il giovane avrebbe infatti perso la testa, seminando il panico tra i tanti giovani che si trovavano in quella zona. Dopo l’investimento a catena, l’uomo si è allontanato e si è fermato dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro nelle vicinanze del comune di Camposano.

Nola, investe sette persone dopo litigio con la fidanzata: come stanno?

Ha seminato panico nel comune di Nola per un litigio con la fidanzata. Sono sette i giovani investiti dall’uomo a bordo di una Panda nera. I ragazzi sono stati condotti in ospedale e alcuni di loro verserebbero in condizioni serie, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Allarmate le forze dell’ordine

Molti dei presenti sul posto hanno ripreso la scena con i cellulari e numerose sono state, inoltre, le richieste di intervento alle forze dell’ordine. AGI riporta come il giovane sia stato arrestato e verrà sottoposoto a opportuni esami per verificare se, al momento degli investimenti, fosse sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.