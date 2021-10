Caterina Balivo, hater la accusa di essere mantenuta: la risposta della conduttrice

Caterina Balivo è stata accusata da una hater di essere mantenuta dal marito. La risposta data dalla conduttrice sorprende.

La nota conduttrice Caterina Balivo è mantenuta dal marito. L’accusa arriva da una hater che sui social le ha rivolto una critica a tratti inaspettata e arrivata come un fulmine a ciel sereno. La Balivo è riuscita tuttavia a risponderle a tono affermando che lavora fin da giovanissima, da quando aveva 17 anni.

Caterina Balivo accusa hater, “Lavoro da quando avevo 17 anni”

La “prossima volta mi scelgo un marito che mi mantenga”, queste le parole della hater che, sui social ha commentato un post pubblicato dalla conduttrice sfogandosi sulle difficoltà di lavorare visto la presenza di due figli a suo carico. La risposta in questo senso data da Caterina Balivo ha stupito, forse ritenendo quel commento un attacco alla sua persona.

Caterina Balivo accusa hater, la risposta della conduttrice

La risposta di Caterina Balivo non si è fatta attendere.

La conduttrice ha infatti dichiarato: “Tesoro da quando ho 17 anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la tv. Un bacio, ma ho capito il senso del tuo messaggio. Tu cerca di capire il mio. Con affetto”.

Caterina Balivo accusa hater, le foto a Palazzo Clerici

Nel frattempo Caterina Balivo è stata protagonista nelle scorse ore di una serie di scatti fatti nella splendida cornice di Palazzo Clerici.

La nota conduttrice ha indossato per l’occasione un abito dorato con profondo collo a v che impreziosisce ancora di più la sontuosa bellezza della location.

“Il mio non sarà così sbrilluccicoso come è stata la serata organizzata da Franciacorta a Palazzo Clerici che sorge nel cuore della vecchia Milano, in quella che nel Seicento era detta “Contrada del prestino dei Bossi”. Entrare nella stanza affrescata da Giambattista Tiepolo è sempre un tuffo al cuore”, ha scritto sui social.