Labbra burrose, zigomi alti e sopracciglia fini e delineate: così è apparsa qualche giorno su Instagram la popolare Caterina Balivo. La nota conduttrice televisiva ha infatti voluto provare su di sé un filtro molto gettonato, che permette di ingrandire appunto gli zigomi e le labbra rendendo la pelle del viso liscia e omogenea.

Il risultato l’ha però resa completamente irriconoscibile, tanto che lei stessa si è auto-definita un mostro.

“Volevo ringraziare chi ha pensato a questo filtro, perché io mi vedo mostruosa”, ha dunque sentenziato la 41enne aversana, da sempre contraria alla chirurgia.

Caterina non ha del resto mancato di lanciare una frecciatina a chi invece ha fatto scelte differenti nonché drastiche: “A volte quando vedo alcune donne rifatte dico: ma non si vedono che sono dei mostri? Oppure forse sì, ma non sanno come tornare indietro”.

Dal canto suo, Caterina Balivo si sente perfettamente apposto con sé stessa, compresi difetti e imperfezioni. “Mi tengo le mie labbra sottili e pure un po’ storte” ha infatti precisato ancora nelle sue IG Stories, confermando così la sua semplicità, che l’ha resa uno dei volti più amati della televisione italiana.

