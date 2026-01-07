Cattura di Marin Jelenic, il killer del capotreno Alessandro Ambrosio

La recente tragedia che ha colpito il settore ferroviario italiano ha visto il presunto omicida del capotreno Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic, essere arrestato dopo una fuga di oltre 24 ore. Questo evento ha sollevato non solo preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori, ma ha anche acceso un acceso dibattito sulla gestione di individui con precedenti penali.

La sequenza degli eventi

Marin Jelenic, un croato di 36 anni con un passato di problemi legali, è stato fermato a Desenzano del Garda. La sua fuga è iniziata dopo l’omicidio di Ambrosio, avvenuto nel parcheggio della stazione di Bologna. Le indagini hanno rivelato che Jelenic si era diretto verso Milano, utilizzando treni e mezzi pubblici, mostrando un comportamento sospetto lungo il tragitto.

Il tragico omicidio

Il 5 gennaio, Jelenic ha accoltellato il capotreno Alessandro Ambrosio, un gesto che ha lasciato la comunità ferroviaria in stato di shock. La vittima, 34 anni, è stata trovata priva di vita, e i motivi dietro l’attacco rimangono ignoti. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato Jelenic mentre seguiva Ambrosio, creando una cronologia precisa dei suoi movimenti prima del crimine.

La fuga e le indagini

Dopo l’omicidio, Jelenic ha preso un treno diretto a Milano dove, sorprendentemente, ha continuato a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Le forze dell’ordine, già allertate, hanno iniziato una caccia all’uomo che ha coinvolto diverse stazioni ferroviarie. Solo dopo 27 ore di intensa ricerca, è stato individuato e arrestato a Desenzano.

Il profilo dell’assassino

Jelenic era già noto alle autorità per una serie di reati, compresi quelli legati al porto di armi. La sua vita è stata segnata da dipendenze e disturbi psichiatrici, fattori che hanno contribuito alla sua instabilità. Nonostante i suoi precedenti, è riuscito a muoversi liberamente tra le stazioni, rendendosi invisibile per un lungo periodo.

Le reazioni e le conseguenze

La morte di Alessandro Ambrosio ha scatenato un’ondata di indignazione tra i lavoratori del settore. I sindacati hanno chiesto misure più severe per la sicurezza, evidenziando la necessità di proteggere i dipendenti ferroviari da situazioni di pericolo. Un presidio si è tenuto a Bologna in onore della vittima, con la richiesta di azioni concrete da parte delle autorità.

Politici e rappresentanti sindacali hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando che individui come Jelenic non dovrebbero essere lasciati liberi di agire. La situazione ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle misure di controllo e sulla protezione dei lavoratori.

La vicenda di Marin Jelenic è un ammonimento per le autorità e per la società: è fondamentale garantire che le misure di sicurezza siano rafforzate e che i lavoratori del settore ferroviario possano svolgere il loro lavoro senza timori per la loro incolumità.