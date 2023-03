C'è posta per te, Assunta non vede il figlio Mattia da un anno: incolpa la fidanzata di lui

C'è posta per te, Assunta non vede il figlio Mattia da un anno: incolpa la f...

C'è posta per te, Assunta non vede il figlio Mattia da un anno: incolpa la f...

C'è posta per te, Assunta non vede il figlio Mattia da un anno: incolpa la f...

Assunta ha chiamato C'è posta per te perché non vede il figlio Mattia da un anno. Secondo lei è colpa della fidanzata di lui.

Assunta ha contattato la redazione di C’è posta per te per ritrovare il figlio Mattia, che non vede e non sente da un anno. Secondo la donna la colpa sarebbe della fidanzata di lui, Roxanne.

Assunta cerca il figlio Mattia che non vede da un anno

Assunta ha scritto a C’è posta per te per rivedere il figlio Mattia, con cui non ha rapporti da un anno. Tutto sembrerebbe essere cambiato con l’arrivo di Roxanne, la fidanzata di lui. Nonostante la separazione, Assunta ha spiegato di aver sempre avuto un buon rapporto con il padre dei suoi figli. Ha avuto una vita difficile, segnata da un linfoma di Hodgkin, da un tumore al seno e da uno all’utero. Quando Roxanne è entrata nella vita del figlio, secondo lei quest’ultimo sarebbe cambiato, diventando trasandato. Mattia ha iniziato ad usare i soldi per pagare i debiti della ragazza, intestandosi anche tutte le sue utenze. Per questo la madre lo ha cacciato di casa, senza aspettarsi che lui andasse via davvero.

“Amore mio, gigante buono, ne abbiamo passate tante insieme, dalla separazione alla mia malattia. Mi manchi, mi manca il nostro confidarci, i nostri viaggi insieme, quando ci bastava guardarci per sapere la battuta che avremmo fatto. Ci siamo sempre raccontati tutto. Ogni cosa che faccio durante la giornata mi porta a pensare a te. Tu non mi senti, ma io il giorno ti parlo. Quando ti mando un messaggio e tu non rispondi, è doloroso. Ti chiedo di riprendere il rapporto che avevamo, di stringerti, di parlarti, di preparare la pizza per te, di invitarti a cena o la domenica a pranzo. Mi manchi e so che dentro di te hai tanto amore. Mattia noi abbiamo bisogno di te e tu di noi. Non si può e non si deve eliminare la famiglia dalla propria vita” ha detto la donna al figlio.

Il rapporto di Assunta con Roxanne

“Ti ho accolta a casa mia, sono stata sempre sincera con te. L’unica cosa che ti chiedo, se tu non vuoi avere rapporti con noi, nessuno ti obbliga, ma lascia che Mattia abbia rapporti con la sua famiglia” ha dichiarato Assunta, rivolgendosi a Roxanne, che ha voluto smentire la questione dei suoi debiti pagati da Mattia. “Io non gli ho mai detto che non deve vedere sua madre, doveva decidere lui” ha spiegato la ragazza. “Perché non rispondevo a mia madre? Ci sono stati dei comportamenti che mi hanno portato a dire che se devo stare tutti i giorni con l’arrabbiatura, preferisco ignorare e smettere di vederla. Mi chiamava perché aveva bisogno di un aiuto con i lavori e poi, quando andavo, trovavo lei e mio nonno che mi fermavano per un’ora e mezza, cercando di convincermi a tornare a vivere a casa” ha spiegato Mattia.

“Siamo andati oltre all’amore materno sano, ha parlato male di me e della mia famiglia” ha accusato Roxanne. “Assume tanti farmaci per l’umore, questo certo non la giustifica ma lo spiega” ha spiegato Maria De Filippi. “Quando vedo Mattia con una mano poggiata sul ginocchio che trema, con la necessità di bere acqua, credo che ami te ma sia anche preoccupato per la salute di sua madre e si autoimpone di non andare da lei, per stare sereno con te. Speravo potessimo trovare un equilibrio per cui tu, una volta a settimana, potessi vederla o sentirla” ha spiegato la conduttrice, ma Mattia ha risposto che per il momento non se la sente. “Mattia pensaci bene, ricordati tutto ciò che ho fatto per te. Non sei tu che parli” ha dichiarato Assunta. Ma Mattia ha deciso lo stesso di chiudere la busta.