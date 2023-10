C'è posta per te: i 5 vip che andranno da Maria De Filippi

Dalla tv alle telenovelas: Maria De Filippi mette a segno 5 colpi "vip" per la nuova edizione di C'è posta per te

La regina della televisione ‘emozionale’ sta per tornare. Maria De Filippi, già impegnata con la messa in onda di Amici, è pronta ad inaugurare una nuova edizione di C’è posta per te. Immancabili gli ospiti vip, che faranno da sfondo alle storie cariche d’emozione e trasporto. Ecco chi saranno.

Secondo quanto s’apprende attraverso le diverse indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe messo a segno già cinque colpi per quanto riguarda gli ospiti vip di C’è posta per te. Nomi che avrebbero ottenuto anche l’approvazione di Pier Silvio Berlusconi, che si sarebbe detto “estremamente soddisfatto” dell’operato della conduttrice.

Si parla di volti amatissimi del piccolo schermo, tutti molto familiari al pubblico di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione è l’accreditato sito SuperGuidaTv. Lo scorso lunedì 2 ottobre si sono svolte le prime registrazioni della nuova edizione di C’è posta per te, che andrà in onda agli inizi del prossimo anno, dunque c’è voluto poco per lasciare che trapelassero i nomi dei primi vip coinvolti.

Tra i nomi che fungeranno da ‘regalo’ per alcune delle storie che arricchiranno la nuova edizione troviamo quello di Paolo Bonolis, insieme a quello dell’amatissima attrice Sabrina Ferilli. Non mancheranno ovviamente i fenomeni del momento, direttamente dalla telenovela ‘Terra amara‘: Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş.