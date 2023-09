Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara. Qualcosa di importante sta per succedere e riguarderà uno dei personaggi più importanti: ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla soap turca in onda su Canale 5.

Anticipazioni Terra Amara: le puntate del 25, 26 e 27 settembre

Le puntate della soap opera turca Terra Amara saranno in onda anche questa settimana su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10.

Puntata in onda Lunedì 25 settembre 2023

Mentre Zuleyha è ancora devastata per la morte di Yilmaz, Demir cercherà di confortarla, ma la giovane non vuole approfittarne e gli fa sapere che è ormai decisa a lasciare la tenuta. Lo Yaman, nonostante tutto, la prega di restare alla villa spiegandole che non sarà tenuta a comportarsi come una moglie.

Puntata in onda Martedì 26 settembre 2023

Il tuttofare Gaffur è ormai prossimo a partire per la Germania, dopo aver ricevuto la lettera da parte del centro dell’impiego. Intanto, Fadik è terrorizzata al pensiero che Sevda possa licenziare sia lei che Rasit. La donna è sempre convinta che la cantante non tenga nessuno dei due in buona considerazione.

Puntata in onda Mercoledì 27 settembre 2023

Yilmaz è morto da ormai una settimana e Fekeli decide di onorare la sua memoria in moschea. L’uomo pensa che a casa Zuleyha potrebbe sentirsi a disagio a causa di Mujgan, ma quando quest’ultima lo viene a sapere si innervosisce. Ad intervenire, è ancora una volta Behice, la quale le chiede di mantenere i nervi saldi e comportarsi come si deve: pensando all’eredità. Gaffur, nel frattempo è giunto ad Istanbul, ma lì si rende conto di essere stato ingannato: gli uomini che gli avrebbero dovuto dare il lavoro in Germania sono solo dei truffatori.

Anticipazioni Terra Amara: le puntate del 28, 29 e 30 settembre

Puntata in onda Giovedì 28 settembre 2023

Gaffur vuole ritornare a casa e per farlo, dopo essere stato ingannato, usa la scusa della nostalgia. Demir lo accoglie e accetta di restituirgli il suo posto di lavoro. Dopo tre mesi, Zuleyha raccoglie l’eredità di Hunkar: è lei ora la nuova signora di Cukurova, mentre il marito fa un incontro importante. Lo Yaman conosce la bella Umit. Fikret, invece, raggiunge la lapide di Adan Yaman senior, e si lascia andare ad un lungo sfogo e persino a degli atti vandalici.

Puntata in onda Venerdì 29 settembre 2023

Umit Kahraman è da poco giunta a Cukurova, ma si trova già in difficoltà a causa di una ruota di scorta che fa le bizze. Ad aiutarla è Demir, che passava di lì. Durante l’operazione, l’uomo le fa delle domande circa la sua identità, ma Umit evita ogni risposta. È ancora un segreto, ma Umit è il nuovo primario dell’ospedale del paese. Appena Mujgan ne entra a conoscenza ci resta molto male, così la consigliera Behice avanza la proposta di aprire un suo studio ad Istanbul.

Puntata in onda Sabato 30 settembre 2023

Tra Fikret e Mujgan c’è del tenero e il sentimento si fa sempre più forte. Dall’altra parte, Sevda sta spronando Demir a riconquistare Zuleyha, ma lui invita Umit all’evento di premiazione del Miglior Imprenditore di Cukurova. Alla serata partecipano anche Fekeli ed il nipote, con il primo che cerca di vendicarsi dello Yaman. Intanto, l’ex sarta supervisiona i matrimoni collettivi organizzati alla tenuta, che prima aveva sempre supervisionato Hunkar. Sevda spinge la giovane ad accettare la presidenza dell’associazione di beneficienza: Zuleyha ascolta il consiglio e viene eletta.