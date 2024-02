A C’è posta per te, Maria De Filippi stupisce sempre con outfit eleganti che risaltano la sua figura snella e la forma invidiabile. Nella serata del 3 febbraio indossava ha indossato un tailleur meraviglioso.

L’outfit di Maria De Filippi a C’è posta per te

A fare da paciere fra le varie storie di C’è posta per te, c’è la conduttrice/psicologa Maria De Filippi.

Lei ha sempre una parola buona per cercare di riunire e riappacificare. Interviene spesso ma all’occorrenza sa anche essere discreta e rimanere in disparte.

Ad ogni modo ruba spesso la scena non solo per il modo di fare ma anche per il look.

Nell’ultima puntata ad esempio ha indossato un bel tailleur rosa chiaro, elegantissimo.

Il tailleur di Maria De Filippi nel quarto appuntamento di C’è posta per te

È piaciuto molto il completo che Maria ha indossato. Il tailleur è un capo intramontabile del suo guardaroba perché le garantisce classe ed eleganza come d’altronde è dovuto in un programma trasmesso in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, seguito da milioni di telespettatori.

Maria appare sempre impeccabile, elegante, formale, professionale, rigorosa e mai eccessiva.

Nelle scorse puntate l’abbiamo vista in un sofisticato vestito D&G in tweet, poi in completo Alexander McQueen con blusa, ancora in completo black&white e poi con un tubino colorato.

Nella scorsa puntata invece la conduttrice ha scelto un raffinato tailleur rosa chiaro, firmato Emporio Armani.

Composto da una giacca monobottone con revers e spacchi, unito a pantaloni con vita arricciata, era davvero uno degli outfit più azzeccati di quest’anno.

Dando uno sguardo al prezzo sul sito ufficiale, la giacca viene 690 euro e i pantaloni 490 euro. Maria De Filippi ha poi completato il look con una canotta in seta.