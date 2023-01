C'è posta per te, Maria lascia lo studio e va dietro le quinte: pubblico in silenzio

C'è posta per te, Maria lascia lo studio e va dietro le quinte: pubblico in ...

C'è posta per te, Maria lascia lo studio e va dietro le quinte: pubblico in ...

C'è posta per te, Maria lascia lo studio e va dietro le quinte: pubblico in ...

Durante la prima puntata di C'è posta per te, Maria De Filippi ha lasciato lo studio ed è andata dietro le quinte. In studio è calato il silenzio.

Maria De Filippi, durante la prima puntata di C’è posta per te, ha abbandonato momentaneamente lo studio e si è recata dietro le quinte.

Il pubblico è rimasto in silenzio, in attesa del suo ritorno.

C’è posta per te, la storia di Giulia

Ieri sera, sabato 7 gennaio, è andata in onda la prima attesissima puntata di C’è posta per te. Una partenza con il botto e con la presenza di Can Yaman, attore turco particolarmente amato in Italia. In seguito è stata raccontata la storia di una madre con i figli. Lei voleva riallacciare il rapporto con la figlia Giulia.

Le due non si vedevano da quando la ragazza aveva sei anni. I mittenti hanno parlato, spiegando che vorrebbero che lei facesse parte delle loro vite. Poi Giulia ha voluto sapere cosa i tre avevano raccontato a Maria.

Maria esce dallo studio e va dietro le quinte

Tutto sembrerebbe essere partito dal padre di Giulia, che non ha più fatto vedere la bambina alla madre. La conduttrice ha chiesto alla giovane se voleva andare dietro le quinte con il fidanzato per discuterne, ma i minuti passavano e loro non tornavano.

Così Maria De Filippi è andata a cercarli, per provare a convincere Giulia. Mentre la conduttrice era dietro le quinte nello studio è calato il silenzio e si sentivano solo i pianti della donna. Dopo quasi cinque minuti sono tornati in studio. Nonostante la paura di far soffrire il padre e la nonna che l’hanno cresciuta, ha deciso di rivedere sua madre.