C'è posta per te, Tommaso e Maria cercano di fare pace col figlio Agostino

Nella puntata del 2 marzo di C’è posta per te, la seconda storia ha afrontato la storia di Maria e Tommaso, i quali da 9 anni vivono separati dal figlio Agostino. La frattura si è creata quando quest’ultimo ha conosciuto Debora, la sua attuale moglie, con cui ha poi avuto una figlia. Purtroppo, Maria e Tommaso non hanno mai avuto l’opportunità di conoscere la loro nipotina.

La storia di Maria e Tommaso a C’è posta per te

Nel 2007, quando Agostino annunciò ai genitori il suo desiderio di sposare Debora, Maria e Tommaso, sebbene non fossero del tutto favorevoli alla scelta del figlio, lo supportarono finanziariamente per il matrimonio e l’affitto della loro prima casa. Tuttavia, nel 2013, la situazione si complicò quando Debora rimase incinta della loro prima figlia e, contemporaneamente, perse sua madre.

Sempre più distanti

Questo tragico evento creò ulteriori divisioni nella famiglia: Maria e Tommaso decisero di non partecipare ai funerali della madre di Debora. Successivamente, Maria cercò di visitare la neonata in ospedale, ma le fu negato l’accesso, e le fu anche impedito di battezzarla. Da quel momento, i legami familiari si spezzarono definitivamente.

Agostino: “Mi hanno licenziato”

Debora e Agostino si sono presentati a C’è posta per te. Una volta compreso chi avesse inviato loro l’invito, l’uomo ha mostrato severità nei confronti dei genitori, raccontando diversi aneddoti rimasti sconosciuti fino a quel momento, tra cui il seguente: “É inammissibile che mi abbiano licenziato, mi hanno detto di stare a casa e non presentarmi più a lavoro, non è stata mia la scelta”. Tommaso e Maria, a detta di Agostino, lo avrebbero infatti estromesso dalla loro attività.

L’apertura della busta

Maria ha poi preso la parola: “Abbiamo sbagliato, ci sarà tempo per rimediare”. Nonostante inizialmente avessero dei dubbi sul reale desiderio di cambiamento da parte dei genitori di lui, alla fine Debora e Agostino hanno aperto la busta, decidendo di concedere a Tommaso e Maria una nuova possibilità.