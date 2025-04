Cecilia Zagarrigo, ex protagonista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso una notizia che ha emozionato i suoi fan: è diventata mamma per la seconda volta. Con un dolce post su Instagram, ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia, frutto dell’amore con il compagno Moreno Casamassima. Un momento di gioia che ha conquistato i cuori di tutti, confermando l’incredibile felicità della coppia in questa nuova fase della loro vita familiare.

Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne

Cecilia Zagarrigo ha esordito nel mondo della televisione nel 2016, partecipando al programma Uomini e Donne come corteggiatrice di Oscar Branzani e successivamente di Luca Onestini. La sua determinazione l’ha portata a tornare in tv come tentatrice a Temptation Island Vip. Nel 2020, ha intrapreso un nuovo percorso come corteggiatrice di Carlo Pietropoli, che la scelse durante la sua esperienza televisiva. Tuttavia, la loro relazione si concluse dopo pochi mesi.

La storia d’amore tra Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima

Dopo la fine della relazione con Carlo Pietropoli, Cecilia ha ritrovato l’amore al fianco di Moreno Casamassima, suo amico di lunga data e fondatore dell’agenzia di comunicazione Steve e More Consulting. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2022 e, nello stesso anno, hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia, Mia.

UeD, Cecilia Zagarrigo è mamma bis: le prime parole dopo il parto

“15/4/25 ore 10.03. Il mio cuore è rinato una seconda volta. Benvenuta al mondo piccola Matilde. Mamma, papà e Mia ti amano alla follia”.

Con questo emozionante messaggio pubblicato nella didascalia della sua prima foto dopo il parto, Cecilia Zagarrigo ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia, Matilde. La piccola è venuta al mondo a tre anni di distanza dalla nascita della sua primogenita, Mia, portando una nuova ondata di gioia nella vita della famiglia.