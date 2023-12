Per chi è alla ricerca di un menù di Capodanno davvero esclusivo e tra i più innovativi a livello gastronomico il menù di Antonino Cannavacciuolo proposto nel suo ristorante Villa Crespi, a Orta San Giulio in provincia di Novara, non potrà deludere. Si tratta di un cenone con ben undici puntate, tutte studiate dallo chef, volto storico di Masterchef, che vanta ben tre stelle Michelin.

Il menù di Capodanno di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi

Tra i più esclusivi menù proposti dai grandi chef del panorama culinario italiano c’è di certo quello di Antonino Cannavacciuolo. Conosciuto al grande pubblico anche grazie alla sua conduzione del programma Masterchef, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, Cannavacciuolo propone nel suo ristorante Villa Crespi, che si trova a Orta San Giulio in provincia di Novara, un menù di ben undici portate studiate nei minimi dettagli. Partendo dallo “stuzzichino dello chef” e continuando poi con altri tre antipasti tra cui uno a base di ostriche e caviale, questo menù davvero unico comprende due primi (uno con linguine, altro a base di riso Carnaroli), due secondi (branzino e testacoda di manzo) e infine un dessert e della piccola pasticceria.

Quanto costa il menù di Capodanno proposto da Antonino Cannavacciuolo

Il menù di Capodanno proposto dallo chef Antonino Cannavacciuolo è davvero unico nel suo genere, ma quanto costa cenare a Villa Crespi la notte di San Silvestro? La proposta comprende ben undici portate, tutte composte da piatti ideati dallo chef da tre stelle Michelin, e realizzate con ingredienti particolarmente lussuosi tra cui anche ostriche e caviale. Chi sceglie di mangiare a Villa Crespi a San Silvestro dovrà quindi essere disposto a pagare ben 450 euro a commensale, un prezzo che non comprende le bevande consumate durante la serata. L’esperienza culinaria proposta da Cannavacciuolo è di certo di alto livello, ma il prezzo la rende esclusiva e decisamente non a portata di tutte le tasche.

