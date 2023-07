Un bimbo di 5 anni è caduto dal balcone di casa dei nonni, facendo un volo di diversi metri, ma fortunatamente la sua caduta è stata attutita, pare, da un albero e alla fine i danni per il piccolo sono stati limitati. Giunto in ospedale, i medici hanno riscontrato solamente la frattura di una tibia. L’episodio è avvenutolo scorso 6 luglio a Cesena. I punti sulla vicenda sono comunque ancora da chiarire. Stando a una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, sembra che i genitori del piccolo fossero assenti quando è avvenuto l’incidente. Il bimbo era stato affidato al nonno e in quel momento stava girando per le stanze dell’abitazione dell’anziano.

Cesena, bimbo cade dal balcone: avrebbe trovato una finestra aperta

Come informa FanPage sembra che durante il suo girovagare, il piccolo abbia trovato una finestra aperta. Il bimbo sarebbe uscito sul balcone e successivamente si sarebbe arrampicato sul davanzale, finendo per scivolare.

Soffrirebbe di problemi comportamentali

Sarebbe stata la nonna del bimbo ad accorgersi dell’accaduto quando ha sentito le grida provenire dall’esterno e ha immediatamente chiamato il 118 per chiedere aiuto. Secondo quanto riportato dal giornale Il Resto del Carlino, il bambino ha dei problemi comportamentali. Nel momento dell’incidente, la nonna si trovava in bagno mentre il bambino è uscito sul balcone. Il padre del bambino era al lavoro, mentre la madre era in ospedale con l’altra nonna.