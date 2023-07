Lo studente 26enne Carlo Trovato è morto dopo essersi schiantato in moto contro una Fiat Panda a Giampilieri Marina

Drammatico incidente a Giampielieri Marina, nelle vicinanze di Messina, dove il 26enne studente di medicina Carlo Trovato ha perso la vita ieri dopo essersi scontrato con la sua motocicletta contro un’automobile. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica del sinistro.

Giampilieri, scontro frontale tra auto e moto:

morto lo studente di medicina Carlo Trovato

Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che Carlo stesse viaggiando sulla propria corsia sulla strada statale 114, a Giampielieri Marina, quando la Fiat Panda davanti a lui si è fermata e ha iniziato una manovra di inversione a U. A quel punto il tamponamento tra i due mezzi è stato inevitabile e il 26enne è stato sbalzato via dal mezzo a due ruote finendo a terra. Sul posto sono accorsi i medici del 118 che hanno offerto le prime cure al 26enne, trasportandolo poi in ospedale in ambulanza.

La morte di Carlo Trovato

Il giovane, però, in quell’ospedale non ci è mai arrivato. Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro, il ragazzo è morto in ambulanza. Carlo Trovato era uno studente di medicina originario di Catania, specializzando otorinolaringoiatra. La comunità di Messina e quella di Catania piangono la morte prematura di un ragazzo a cui tutti volevano bene.