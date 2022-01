Cgia, bollette luce e gas: “Aiuti del governo coprono solo 6% rincari”

L'analisi della Cgia di Mestre: gli aiuti del governo copriranno solo il 6% dei rincari sulle bollette luce e gas, ogni famiglia pagherà 1200 euro in più

Cgia, l’analisi sulle bollette luce e gas: gli aiuti del governo

La Cgia di Mestre ha calcolato che a fronte di un rincaro di luce e gas che per l’anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera di poco il 6%: “Sebbene il Governo per questo primo trimestre abbia erogato ben 5,5 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette, l’importo rimane, purtroppo, del tutto insufficiente a mitigare i costi addizionali che dovranno subire quest’anno gli utenti domestici e non.

Appare evidente che bisogna fare molto di più.”

Cgia, l’analisi sulle bollette luce e gas: l’aumento delle tariffe

Secondo le stime della Cgia nel 2022 famiglie e imprese subiranno un aumento del prezzo delle tariffe energetiche pari a 89,7 miliardi di euro, di cui 30,8 saranno in capo alle famiglie e 58,9 miliardi alle imprese. Quindi ogni famiglia italiana pagherà quest’anno 1200 euro in più rispetto al 2021.

Cgia, l’analisi sulle bollette luce e gas: gli incrementi

Il grande incremento del prezzo degli energetici è avvenuto tra maggio e dicembre dello scorso anno: una crescita spaventosa per l’elettrico (+302%), ma soprattutto per il gas (+346%).