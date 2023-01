Chanel Totti cambia stile: le novità dai capelli agli outfit

La primogenita di casa Totti continua a far parlare di sé per via della sua notorietà crescente sui social: ecco la sua ultima rivoluzione di stile

Chanel, di nome e di fatto.

La primogenita di casa Totti è appena 15enne ma si mostra già come la degna erede di mamma Ilary sui social e, magari un giorno, nello spettacolo. Sempre attenta ai dettagli di stile, nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per via di una piccola rivoluzione del suo aspetto: ecco di che si tratta.

La lunga chioma bionda cambia forma

Sempre fedele a pieghe extra lisce, che mettono in risalto i suoi lunghissimi capelli biondi, Chanel ha deciso di cambiare qualcosa del suo hair style e, ovviamente, non ha potuto fare a meno di documentare sul suo profilo Instagram la piccola rivoluzione di stile: per una volta ha optato per delle onde dall’effetto naturale, che hanno donato al suo viso un’aria meno seriosa di quella che tende a trasmettere con il capello liscio.

Insomma, per una volta la 15enne più stilosa di Italia ha voluto mostrarsi con un mood sbarazzino.

L’immancabile spilla Chanel

La passione per le griffe è di famiglia: proprio come mamma Ilary – e anche un po’ come papà Francesco – Chanel ama indossare capi e accessori firmati, sopratutto se a firmarli è una doppia C incrociata, simbolo della maison francese di cui porta il nome. E poi, la sua di firma: manicure rosso fuoco, make-up marcato e sorriso stampato sulle labbra.