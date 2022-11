Chanel Totti risponde alle critiche e cita Elenoire Ferruzzi: "Fate c****e"

Chanel Totti, tramite il suo profilo TikTok, ha replicato alle critiche e ha citato Elenoire Ferruzzi.

La figlia di Francesco e Ilary Blasi, senza tener conto del linguaggio colorito dell’ex Vippona, ha regalato ai fan un video piuttosto esilarante.

Chanel Totti replica alle critiche e cita Elenoire Ferruzzi

A differenza del fratello Cristian, riservato e poco incline alla vita social, Chanel Totti è una grande sostenitrice di TikTok. La figlia di Francesco e Ilary Blasi condivide tanti video sul social della generazione Z e non si nasconde neanche quando riceve delle critiche.

Ultimamente è stata attaccata perché è una grande fan della chirurigia estetica e ha sottolineato più volte che appena diventerà maggiorenne farà alcuni ritocchini. Come rispondere alle offese? Semplice, citando Elenoire Ferruzzi.

Il video di Chanel Totti diverte i fan

Citando una delle frasi iconiche di Elenoire, Chanel ha tuonato:

“Perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e”.

La giovane Totti ha ancora 15 anni, per cui mancano ancora alcuni anni prima di finire sotto i ferri del chirurgo. Neanche a dirlo, il video con la voce della Ferruzzi è diventato virale.

Chanel Totti diventerà come Elenoire Ferruzzi?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: Chanel diventerà come Elenoire? Molto probabilmente, la giovane Totti non arriverà a tanto. Per il momento, infatti, ha sottolineato che quando sarà maggiorenne si limiterà ad una punturina sulle labbra.