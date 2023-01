Chanel Totti, sexy a 15 anni: spunta il paragone con Jolanda Renga. Cosa hanno in comune le due figlie d'arte?

Chanel Totti continua a far discutere.

Non c’entra nulla il divorzio dei suoi genitori, ad attirare l’attenzione sono gli scatti sexy che condivide con i seguaci. Nelle ultime ore, è nato uno strano paragone con un’altra figlia d’arte, ovvero Jolanda Renga.

Chanel Totti: il paragone con Jolanda Renga

Cosa hanno in comune Chanel Totti e Jolanda Renga? Nulla, solo il fatto che sono entrambe figlie d’arte. La pargola di Ilary Blasi ha 15 anni, mentre quella di Ambra Angiolini ne ha 19.

Entrambe utilizzano i social, ma le loro bacheche sono opposte. Chanel, nonostante la giovane età, appare come una trentenne, mentre Jolanda sembra ancora una ragazzina. Forse è proprio per questo che, nelle ultime ore, parecchi fan hanno azzardato un paragone tra le due.

Chanel Totti sexy a 15 anni: piovono critiche

Chanel ha condiviso uno scatto parecchio provocante, dove si mostra in tutta la sua bellezza. Pantalone largo e un mini top che lascia scoperta la pancia.

Non è tanto l’outfit a lasciare senza parole, quanto la posa da super donna. Al contrario, Jolanda appare sempre acqua e sapone, ma comunque stupenda.

Chanel Totti e Jolanda Renga: la parola ai fan

Forse è proprio per il loro apparire così diverso che i fan si sono lasciati andare al paragone. Non a caso, tra i commenti ad uno degli ultimi scatti di Chanel, si legge: “Preferisco la figlia di Renga per umiltà e semplicità“.