Charlie Gnocchi licenziato? L'appello di Sonia Bruganelli

Charlie Gnocchi è stato licenziato dalla radio per cui lavorava? L’opinionista Sonia Bruganelli, ospite a RTL 102.5, ha rotto il silenzio sulla questione.

Sonia Bruganelli: l’appello su Charlie Gnocchi

Nei giorni scorsi in rete è circolato un rumor secondo cui Charlie Gnocchi sarebbe stato “escluso” dalla radio in cui lavorava dopo la sua esperienza al GF Vip. Sulla questione nelle scorse ore si è espressa anche Sonia Bruganelli, che è stata intervistata a RTL 102.5. “Più che un appello farei una preghiera, dopo questi tre mesi di Grande Fratello Vip se già prima era provato, ora lo è ancora di più.

Sinceramente non si può abbandonare una persona devastata in questo modo, è una questione di umanità“, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis in merito alla questione.

Al momento non è dato sapere se la questione sia vera e quando gli ascoltatori potranno finalmente ascoltare di nuovo la voce dello speaker, che ha preferito mantenere il silenzio sulla questione.

L’esperienza al GF Vip

Charlie Gnocchi è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del GF Vip e in tanti tra i fan del programma hanno imparato a conoscerlo proprio grazie a questa nuova stagione dello show.

Il fratello di Gene Gnocchi lavora come speaker radiofonico e inoltre ha scritto alcuni libri e sui social si è fatto conoscere come musicista e pittore.