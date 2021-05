Checco Zalone balla con Helen Mirren: la nuova hit è “La Vacinada”

Checco Zalone ha postato sui social la sua nuova hit, il cui video è stato realizzato insieme ad Helen Mirren.

Checco Zalone ha condiviso via social la sua nuova hit/tormentone ispirata al tema delle vaccinazioni: insieme all’attore comico ha preso parte alle riprese anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Checco Zalone e Helen Mirren: La Vacinada

Con una sorta di bachata in salsa salentina e con maccheronico accento spagnolo, Checco Zalone ha dato vita alla sua “La Vacinada”, un brano evidentemente a supporto della campagna vaccinale contro il Covid.

Nel video l’insolita coppia formata da Checco Zalone e il premio Oscar Helen Mirren balla al ritmo de La Vacinada, che già si preannuncia come nuovo tormentone dell’estate. Nel brano scritto da Zalone lui s’innamora della Mirren che pur essendo un po’ in là con l’età lo attrae grazie al fatto di essere vaccinata: “Miro al tu cuerpo da cineteca con l’anticuerpo dell’AstraZeneca”, si sente dire a Zalone e ancora: “L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”.

Il brano ha presto fatto il pieno di like sui social.

Checco Zalone e la stima di Helen Mirren

In tanti sono rimasti stupiti nel vedere l’attrice britannica da premio Oscar prendere parte al video di Zalone. In realtà la stessa Mirren in passato ha rivelato di essere una grande fan dell’attore, che per la prima volta avrebbe visto recitare in uno dei suoi film durante un viaggio in aereo.

“Adoro qualunque film ambientato in Puglia, vorrei lavorare con Checco Zalone”, aveva dichiarato l’attrice. A quanto pare Zalone non si sarebbe lasciato sfuggire l’occasione e così lui ed Helen Mirren hanno dato vita al simpatico video a favore della vaccinazione. Helen Mirren è molto legata anche al Salento, dove ha acquistato una prestigiosa masseria dove si reca abitualmente durante l’estate. Zalone svelerà qualche retroscena in più sulla sua amicizia con l’attrice?

Checco Zalone: la vita privata

Checco Zalone è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma è noto che dal 2005 l’attore sia legato a Mariangela Eboli, madre delle sue due figlie, Gaia e Greta. Rispetto al suo primo incontro con Mariangela, Zalone ha confessato: “L’ho conosciuta dieci anni fa. Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”.