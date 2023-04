Chi è Andrea Lo Cicero: moglie, figli, età

Ex rugbista. Conduttore tv. Ambasciatore Unicef. Stiamo parlando di Andrea Lo Cicero, il 46enne siciliano atterrato da qualche ora in Honduras tra i concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi L’isola dei famosi. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

«Barone» con la passione per il rugby

Soprannominato «Barone» per i gradi nobiliari appartenenti alla sua famiglia, Andrea Lo Cicero ha fatto la storia del rugby italiano contemporaneo, per poi ribaltare completamente i suoi interessi deviando verso altre due sue grandi passioni: la cucina e il giardinaggio (per le quali ha intrapreso la carriera televisiva). Ma andiamo in ordine. Lo zio Michele giocava a rugby nell’Amatori Catania ed è stato lui a trasmettere ad Andrea la passione per la palla ovale. Lo Cicero ha mosso i primi passi sui campi da rugby con il riferimento di Pippo Puglisi, fratello del giocatore di rugby degli anni Settanta Nino Puglisi. Dopo aver militato in diversi club – dall’Amatori Catania al Rovigo, passando per il Bologna –, è alla Rugby Roma che la carriera di Andrea Lo Cicero ha spiccato il volo: la squadra ha vinto lo scudetto 1999-2000 e il rugbista ha fatto il suo esordio con la nazionale italiana in una partita del prestigioso torneo Sei Nazioni contro l’Inghilterra. Da lì, la sua storia sportiva è la storia di tutti.

Andrea Lo Cicero, moglie e figli

Coppia consolidata insieme a Roberta Di Fiore, modella e co-gestrice di un’azienda agricola proprio insieme ad Andrea, nel 2019 i due sono diventati genitori del piccolo Ettore.