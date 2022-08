Chi è Angelica Benevieri: tutto sulla nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Archiviata definitivamente la storia con Lulù Selassiè, il nuotatore Manuel Bortuzzo ha ritrovato l'amore con Angelica Benevieri: ecco chi è.

È passato ormai del tempo da quando Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la separazione da Lulù Selassiè, dopo aver vissuto varie vicissitudini, il nuotatore adesso ha ritrovato l’amore con la giovane Angelica Benevieri.

Scopriamo chi è la nuova fiamma di Manuel Bortuzzo e cosa fa nella vita.

Chi è Angelica Benevieri, la nuova fidanzata di Bortuzzo: tutti i dettagli

Classe 2002 e nativa di Roma, la giovane Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, la relazione è stata ufficializzata proprio dalla ventenne, che di recente ha condiviso su Instagram un tenero scatto in cui bacia il nuotatore.

Sulla vita privata della ragazza non si conoscono molti dettagli, al momento si sa soltanto che vive ancora con la sua famiglia a cui di fatto è legatissima.

Su Angelica sappiamo inoltre che è una professionista di atletica leggera e che per questo motivo cura moltissimo la sua forma fisica.

I lavori di Angelica Benevieri: tiktoker ed influencer

Angelica Benevieri non è una giovane lontana dal mondo dello spettacolo, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo infatti vanta alcune partecipazioni televisive, è apparsa in particolare in “Imperfetti Sconosciuti” e nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Ma non solo, nella vita Angelica è anche una tiktoker ed un influencer abbastanza affermata.

Soltanto su Tiktok la giovane vanta un seguito di ben 270mila followers, mentre su Instagram la seguono più di 43mila persone.

Angelica Benevieri e la storia d’amore con Manuel Bortuzzo

La storia tra Angelica e Manuel è stata ufficializzata attraverso una storia che è stata pubblicata su Instagram dalla tiktoker e che è stata poi ricondivisa da Bortuzzo.

In questo modo la coppia ha posto fine ai rumors e alle numerose segnalazioni che circolavano insistentemente sul loro conto, Manuel ed Angelica sembrano essere davvero molto felici ed innamorati.