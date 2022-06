Chi è Assunta Capuozzo e perché è diventata famosa su TikTok

Chi è Assunta Capuozzo? Di origini statunitensi, è diventata famosa su TikTok grazie ad alcuni video in cui parla dei suoi drammi familiari.

Negli ultimi giorni, sui social si fa un gran parlare di Assunta Capuozzo. La donna, di origini americane, vive a Napoli e vanta oltre 100mila follower su TikTok. Scopriamo chi è e perché è diventata famosa.

Chi è Assunta Capuozzo?

Di origini statunitensi, Assunta Capuozzo vive a Napoli e si definisce “napoletana DOC al 101%“.

La donna è diventata popolare su TikTok, dove vanta oltre 100mila follower, grazie ad alcuni video piuttosto trash. Nei filmati in questione, oltre a raccontare parte della sua quotidianità, parla della faida familiare che la vede in lotta con una delle sue figlie. Nel 2016, Assunta ha perso il marito e ha deciso di cambiare vita, andando ad abitare con la sorella e il cognato.

I drammi familiari di Assunta Capuozzo

La Capuozzo, dopo essere diventata vedova, ha deciso di cominciare un nuovo capitolo della sua vita. Così è approdata su TikTok e ha iniziato a condividere video in cui canta, balla o semplicemente saluta i fan. Il suo accento napoletano e i drammi familiari di cui parla apertamente hanno contribuito a farla diventare una specie di fenomeno. Sono stati proprio i problemi con i figli e la famiglia di origine ad aver attirato la curiosità dei follower.

I drama di Assunta Capuozzo piacciono ai fan

Assunta e sua figlia Jo hanno condiviso su TikTok i video in cui litigano, lanciandosi accuse piuttosto pesanti. La pargola, nello specifico, critica il genitore per essere scomparso dalla sua vita e da quella dei fratelli dopo la morte del padre. Non solo, la ragazza sostiene che la Capuozzo si sia fatta plagiare dalla sorella. Insomma, il classico drama familiare in stile “Natale in casa Cupiello”.