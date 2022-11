Chi è Chris Sanchez: tutto sul presunto amante di Meghan Markle

Sempre più fitte sono le voci che corrono sul presunto tradimento di Meghan Markle al principe Harry.

Noto anche il nome dell’uomo che avrebbe fatto girare la testa alla duchessa di Sussex: Chris Sanchez, agente di sicurezza della coppia da circa sei mesi. Vediamo qualche curiosità su di lui.

Chris Sanchez è un agente dei servizi segreti

Ex bodyguard di Bush e Obama, Christopher (è questo il suo nome per intero) ha sempre avuto nelle vene il lavoro di guardia del corpo: sappiamo che era il suo sogno fin dai tempi del liceo, quando vide per la prima volta Clint Eastwood nei panni di guardia del corpo di John Malcovich nel film In the line of fire.

Più grande di Meghan di diversi anni, sembra essere proprio lui il presunto flirt che avrebbe scatenato la crisi matrimoniale dei Duchi di Sussex.

Lasciò l’università per diventare poliziotto

Nato in Texas da padre vigile del fuoco, Chris sviluppò sin da bambino un forte senso del dovere nei confronti della comunità. Dopo il liceo iniziò gli studi universitari, ma decise di abbandonarli dopo poco per unirsi alle forze di polizia di Huston, sua città natale.

Dopo tre anni di servizio come poliziotto, sentì ancora il bisogno di cambiare, diventando una guardia del corpo. Il suo sogno era finalmente diventato realtà.