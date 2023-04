Chi è la nuova fidanzata di Rudy Zerbi, la rivelazione a Verissimo

Dopo la fine della sua storia d’amore con Maria Soledad Temporini sono in molti a chiedersi chi sia la nuova fidanzata di Rudy Zerbi, la rivelazione a Verissimo ha lasciato trapelare qualcosa ma non ha sortito l’effetto di far fare a Zerbi un nome. Il giudice di Amici è stato ospite di Silvia Toffanin assieme alla “collega” Alessandra Celentano ed in quel salotto tv ha parlato di sé edella sua vita sentimentale. I media sono stati chiari: “A quanto pare ci sarebbe una donna al suo fianco, ma lui non ha lasciato trapelare troppe informazioni”.

La nuova fidanzata di Rudy Zerbi

E qualche indizio sulla prescelta misteriosa Zerbi lo ha dato? Forse, con lo storico volto del mondo di Amici di Maria De Filippi e docente di canto conosciuto anche per la sua spiccata “severità” che ha toccato il tema ma lo ha fatto piano. L’ex produttore discografico ha concluso la sua storia d’amore con Maria Soledad Temporini, madre dell’ultimo figlio e pare proprio che si sia nuovamente innamorato. E cosa ha detto?

Farfalle, albatros e tanta discrezione

Zerbi ha evitato le trappole del gossip e l’ha buttata in “poesia” senza fare trapelare troppi dettagli. Ecco come: “Le farfalle sono diventate degli albatros, è un amore che sta crescendo e devo dire che sono proprio felice. Non sono fidanzato ma è una bella storia che sta crescendo, sono contento”.