Chi è Martino Benzi: l’uomo che ha ucciso moglie, figlio e suocera per poi suicidarsi

Ha tolto la vita a tutta la sua famiglia il killer di Alessandria. Per primo, Benzi si è scagliato contro il figlio di 17 anni che stava dormento. Subito dopo, è stato il turno della moglie Monica Berta, 55 anni. Moglie e figlio del 67enne si trovavano nella casa in via Lombroso in cui vivevano da anni. infine, l’uomo ha raggiunto la casa di riposo presso la quale era ricoverata la suocera Carla Schiffo, 80 anni, che ha ucciso a coltellate. Tolta la vita alle sue tre vittime, il killer si è suicidato.

La dinamica della strage familiare e il movente che si cela dietro l’atrocità compiuta da Benzi.

Si indaga sul movente della strage

Mentre le autorità indagano sul movente che ha spinto il 67enne a sterminare moglie, figlio e suocera, stanno cominciando a trapelare le prime indiscrezioni sul killer. A quanto si apprende, Benzi era un ingegnere libero professionista che si occupava prevalentemente di siti web, progettandoli e curandone il posizionamento nei motori di ricerca.

Digitando il nome dell’uomo sui motori di ricerca, inoltre, è possibile incappare in un suo vecchio bloc in cui aveva condiviso una sua bio. “Sono uno che — nato nel 1956 — si è deciso a fare un figlio a cinquant’anni, età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno. Allora non stupitevi se questo blog, a volte, presenterà dei contenuti stranamente incongrui per il pacato gentiluomo che dovrei e vorrei essere”, ha scritto Benzi.

Parola al killer: chi è Martino Benzi

“Mi piace raccontare. E scrivere”, continua l’ingegnere nella pagina di presentazione del suo blog. “Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto diciotto mesi e all’inizio era la trascrizione delle favole raccontate a lui, poi sono diventate storie per quando fosse stato più grande”, ha scritto ancora.

Infine, la presentazione di Benzi si conclude nel seguente modo: “Ci sono però altre storie, altri racconti per un pubblico adulto, e quelli ve li dovrete sorbire, a meno che i vostri commenti non siano tanto lapidari — lapidatori — da costringermi a chiudere baracca e burattini per la vergogna”.