Monika Linkyté: chi è la cantante che gareggerà per la Lituania all'Eurovision 2023

Monika Linkyté canterà per la Lituania all’Eurovision song contest 2023: tutto sull’artista classe 1992 che si esibirà nella seconda semifinale.

Chi è la cantante lituana Monika Linkyté

Nata a Gargždai il 3 giugno 1992, quest’anno è stata selezionata per rappresentare la Lituania nel corso del contest Pabandom Iš Naujo!.

Si tratta della seconda apparizione all’Eurovision song contest per Monika Linkyté, dopo quella del 2015. In quell’occasione, infatti, partecipò al festival insieme a Vaidas Baumila con il brano This Time. Quest’anno la sua performance è la quindicesima della seconda semifinale.

Cosa canterà Monika Linkyté all’Eurovision 2023 e la sua carriera

Nell’edizione 2023, l’artista partecipa con la canzone Stay, scritta e prodotta in collaborazione con Krists Indrišonoks. Nel brano, Monika Linkytė ha inserito anche un’espressione nella sua lingua, Čiūto Tūto, due termini popolari che vengono usati come formula magica.

Il suo album di debutto, invece, risale al primo Eurovision: quello del 2015. In quell’occasione uscì Walk With Me, mentre nel 2018 è uscito il suo secondo disco, Old Love. Nello stesso anno ha vinto i M.A.M.A. Awards come miglior artista, miglior canzone per Po Dangum e come miglior album con Walk With Me.