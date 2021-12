Olga Plachina è la moglie del campione di scherma, concorrente del GF Vip, Aldo Montano. Una giovane modella e sportiva russa, molto innamorata del marito

Chi è Olga Plachina, la moglie del campione di scherma Aldo Montano

Olga Plachina, bionda, occhi azzurri e con un fisico davvero incredibile, è una modella e sportiva russa, molto conosciuta nel suo Paese.

La moglie di Aldo Montano ha ottenuto molti riconoscimenti sia per la sua bellezza che per la sua bravura. Nel 2015 ha vinto Miss Sport e Miss Best Model e si è classificata come campionessa nella corsa 400 metri. Nel 2016 ha sposato il campione di scherma Aldo Montano, con cui ha avuto due figli: Olympia e Mario Jr.

Chi è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano: la loro storia

Olga Plachina, classe 1997, ha conosciuto Aldo Montano nel 2014, grazie ad un’amicizia in comune. Lui era reduce dalla fine della sua relazione con Antonella Mosetti, con cui è stato fidanzato per molti anni. Dopo soli due anni, nel 2016, i due si sono sposati con una cerimonia privata in Siberia. Subito dopo è arrivata la prima figlia, Olympia, in onore delle Olimpiadi. “Si chiamerà Olimpia. Un nome che racchiude tutta la mia vita e la vita e la carriera di mio padre e di mio nonno. Tutta la mia famiglia gira intorno a quel nome che ricorda le Olimpiadi.

Anche mia moglie è contenta” aveva dichiarato Aldo Montano. A marzo 2021 è nato il secondogenito Mario Jr.

Chi è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano: un grande amore

Aldo e Olga hanno 16 anni di differenza, ma l’età non ha mai influito sul loro rapporto. Si è notato anche dall’incontro a distanza che hanno avuto al Grande Fratello Vip, in cui sono apparsi molto affiatati e molto innamorati. “Sono una donna fortunata.

Non ho mai dubitato di te e sono felice che non solo io vedo che persona sei veramente” ha scritto Olga sui social per sostenere il marito.