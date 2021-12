GF Vip, perché la moglie di Aldo Montano è andata in Russia: tutta la verità

Al Gf Vip Aldo Montano ha potuto salutare la moglie, in collegamento dalla Russia. Il concorrente è rimasto stupito, ma c'è una spiegazione logica.

Al Gf Vip Aldo Montano ha potuto salutare la moglie, in collegamento dalla Russia. Il concorrente è rimasto stupito, ma c’è una spiegazione logica per cui la donna se ne è andata momentaneamente dall’Italia.

La moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, ha fatto una sorpresa al marito durante la puntata del Grande Fratello Vip, in collegamento dalla Russia. La coppia ha due figli meravigliosi ed è sposata da circa quattro anni. Olga e Aldo sono molto innamorati e lo dimostrano ogni volta che sono insieme. La donna ora si occupa prima di tutto della famiglia, ma spesso è ospite delle passerelle di tutto il mondo. Il loro è un legame davvero molto forte.

Olga Plachina è stata in collegamento dalla Russia al Grande Fratello Vip. Ha voluto fare una sorpresa ad Aldo Montano, dimostrandogli di essergli davvero molto vicina, anche da lontano. La donna è davvero molto giovane, classe 1997, e follemente innamorata del campione olimpico. I due si sono incontrati durante i Giochi olimpici invernali di Sochi, in Russia, nel 2014. Dopo pochi anni hanno deciso di sposarsi e hanno avuto due meravigliosi figli, Olympia e Mario Jr.

Il loro amore è molto forte, come si è potuto vedere anche dal collegamento al Grande Fratello Vip.

Olga Plachina ora si trova in Russia e da lontano ha voluto salutare e abbracciare a distanza il marito Aldo Montano. La donna ha raccontata di essersi recata in Russia, a casa dei suoi genitori. Non ha svelato il motivo per cui se ne è andata, ma in molti se lo sono chiesto, soprattutto visto che Aldo Montano è sembrato a tutti molto sorpreso.

La donna potrebbe dare qualche dettaglio in più sui social network, ma probabilmente il suo viaggio in Russia è dovuto all’arrivo delle festività natalizie e la voglia di trascorrerle con i parenti.