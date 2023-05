Chi è Rita Ora ospite della prima semifinale dell'Eurovision 2023

La ricordiamo tutti per averla vista nello spot di Tezenis, ma la modella ha anche una linea di moda realizzata da lei di cui è designer e creatrice.

Le origini della cantante

Rita Ora è nata a Pristina, in Kosovo, il 26 novembre del 1990 da una famiglia di origini albanesi.

Attualmente rappresenta una delle voci più apprezzate nel mondo della musica a livello internazionale. La cantante ha anche una carriera da modella, testimonial e attrice.

Il nome completo della cantante è Rita Sahatçiu, dal nome dell’attrice preferita di suo nonno Rita Hayworth.

Quando la giovane artista aveva solo un anno la sua famiglia si trasferì a Londra dove cambiarono anche il cognome in Ora da Sahatçiu che significa orologiaio.

La passione per la musica

La modella, appassionata di musica, è fidanzata con un musicista. La prima volta che sono stati visti insieme erano a Roma in Piazza di Spagna nel 2016.

Il suo ingresso nella musica è arrivato con il singolo Where’s Your Love pubblicato nel 2008. La canzone che però la portata al vertice della classifica britannica è stata Fresh Hot Right Now del 2012.

La cantante è comparsa nel video del brano Young Forever di Jay-Z. Il rapporto tra i due è cambiato nel 2015 quando Rita ha fatto causa al rapper per aver rescisso il contratto che li legava lavorativamente.

Leggi anche Luke Black: chi è il cantante che gareggerà per la Serbia all’Eurovision 2023

La carriera come attrice e designer di moda

Rita Ora è anche un attrice. Uno dei primi film in cui ha recitato è stato Spivs. Successivamente ha preso parte anche a Cinquanta sfumature di grigio, Cinquanta sfumature di nero e a Fast & Furious 6.

Rita è entrata nel campo della moda come designer attraverso la collaborazione con il brand Adidas Originals. La modella è stata il volto di Tezenis nel 2016 con la quale ha realizzato una capsule collection.

Insieme a sua sorella ha trasformato la sua passione per la moda a dare vita a un loro marchio.

Ti potrebbe interessare Wild Youth: chi sono i cantanti che gareggeranno per l’Irlanda all’Eurovision 2023