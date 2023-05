Wild Youth: chi sono i cantanti che gareggeranno per l'Irlanda all'Eurovision 2023

Sono pronti a prendersi la gloria gli agguerriti Wild Youth: ecco chi sono i cantanti che gareggeranno per l’Irlanda all’Eurovision 2023. Quello di Liverpool sarà un palco da cui emergeranno i protagonisti della scena musicale del futuro ed i Wild Youth sono pronti ad essere nel “mucchio” di quelli che ce la faranno. Da quanto si apprende il gruppo si è formato a Dublino nel 2016 ed ha esordito un anno dopo con il singolo All or Nothing.

I Wild Youth all’Eurovision 2023

Attenzione: quella che sta per iniziare sarà un’edizione dell’Eurovision Song Contest dedicata all’Ucraina che vanta il gruppo detentore della vittoria l’anno scorso. Tuttavia questa, di edizione, ha una tradizione musicale assoluta: basti pensare che è stata organizzata a Liverpool, la città dei Beatles. l’Irlanda, che vanta nella sua tradizione formazioni leggendarie come Thin Lizzy, U2 e Cranberries, sarà rappresentata quindi da David Whelan, Ed Porter, Conor O’Donohoe e Callum McAdam, in arte Wild Youth.

Gli esordi e l’anno d’oro: il 2020

Il gruppo si è formato a Dublino nel 2016 ed il suo esordio è arrivato nel 2017 con il singolo All or Nothing, in grado di raggiungere fin da subito un discreto successo. A dicembre avevano partecipato ad un importante evento natalizio, poi la collaborazione con Danny O’Donoghue degli Script, loro mentore. Nel 2018 un nuovo singolo e il lancio in classifica. Il 2020 li vede far uscire un EP che arriva fino al quinto posto in classifica, seguito da uno nuovo nel 2021. L’Eurovision Song Contest per loro si è schiuso dopo la vittoria del concorso Eurosong, arrivata con l’inedito We Are One.