Chi sono i Voyager, il gruppo che rappresenterà l'Australia all'Eurovision 2023

I Voyager canteranno durante la seconda serata nell’ultima esibizione con il loro singolo Promise.

Il gruppo dei Voyager

La band dei Voyager è nata nel 1999 ed è formato da 5 componenti: Alex Canion, Daniel Estrin, Simone Dow, Ashley Doodkorte e Scott Kay.

Il brano con cui parteciperanno si chiama Promise. Il testo è stato scritto da Estrin e la canzone è stata prodotta da tutto il gruppo.

I Voyager si esibiranno durante la seconda serata dell’Eurovision e sarà la sedicesima performance della serata.

I singoli più famosi della band

La band è stata scelta dall’emittente Sbs per rappresentare l’Australia al contest. La band ha all’attivo 7 album e uno live, uscito nel 2022: A Voyage Through Time. I singoli più famosi sono Sober, del 2006 e Lost del 2009.

Altri singoli sono Breaking Down, del 2013, Misery Is Only Company, del 2016 e Ascension, del 2017. Negli ultimi anni sono usciti i singoli Brightstar, The Boy’s in Love, Dreamer e Hyperventilating.

Testo e video della canzone sul sito dell’Eurovision

Sul sito dell’Eurovision Song Contest è possibile leggere il testo e guardare il video della canzone Promise.

Nel 2022 i Voyager avevano partecipato al programma Eurovision – Australia Decides per passare le selezioni dell’edizione del 2022 dell’Eurovision, ma sono arrivati secondi con la canzone Dreamer.

