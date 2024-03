Chiara Ferragni ha preso una decisione per affrontare la recente crisi optando per un nuovo canale Telegram

Chiara Ferragni ha preso una decisione sorprendente per affrontare la recente crisi di consenso che ha attraversato. Questo dopo essere stata coinvolta in un processo mediatico riguardante la gestione del caso Balocco. In un tentativo di riconquistare la fiducia dei suoi fan e di riavvicinarsi alla sua community, ha optato per un cambiamento radicale nel suo modo di comunicare.

La decisione di aprire un canale Telegram

L’idea di aprire un canale su Telegram è emersa quasi per scherzo durante una serata del 14 marzo. Chiara Ferragni ha lanciato un sondaggio tra i suoi 29 milioni di follower su Instagram, chiedendo loro se avrebbe dovuto aprire un canale Telegram. Questo nuovo canale sarebbe stato un luogo dove lei avrebbe potuto leggere direttamente i commenti dei suoi fan, senza filtri né restrizioni.

La risposta dei fan e l’apertura del canale

La risposta dei fan è stata entusiasta, e il canale “Chiara’s most loyal” è stato aperto il giorno successivo, il 15 marzo. In poche ore ha già attratto quasi 46mila iscritti, dimostrando l’enorme interesse della community nei confronti di questo nuovo approccio alla comunicazione da parte di Chiara Ferragni.

I primi contenuti condivisi

Nei primi post sul canale, Ferragni ha condiviso tre contenuti distinti. Innanzitutto, un messaggio di benvenuto ai suoi nuovi fedeli lettori, seguito da un breve messaggio vocale in cui si è definita “un po’ rincoglionita con i social che non conosco”. Questo ha mostrato un lato più umano della celebre influencer. Infine, ha condiviso un’anteprima dell’outfit del giorno.