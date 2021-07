Chiara Ferragni “caccia” i soci: la sorella Valentina liquidata con 50 euro

Chiara Ferragni ha acquistato le quote dei soci della sua società, liquidando persino sua sorella Valentina.

Chiara Ferragni “balla da sola”: l’influencer e famosa imprenditrice digitale ha rivelato le quote della sua società liquidando tutti i suoi soci storici (compresa la sorella Valentina, liquidata con la cifra simbolica di 50 euro).

Chiara Ferragni liquida i soci

Chiara Ferragni ha “divorziato” da alcuni dei suoi soci storici, compresa l’adorata sorella Valentina, che ha dovuto cedere il suo 0,5% nella Sisterhood srl di Milano a un prezzo davvero simbolico: 50 euro. Oltre a lei Chiara Ferragni ha liquidato – per valori ben più alti – anche il socio storico Fabio Salvatore Maria Damiano e l’imprenditore barese Pasquale Morgese, con cui sembra che da tempo non corressero più buoni rapporti.

In questo caso però il “divorzio” finanziario sarebbe arrivato a costare all’influencer cifre ben maggiori: Morgese ad esempio possedeva il 45% della Tbs crew srl e non ha accettato il semplice pagamento del valore nominale della quota (che sarebbe stato di 50 euro per Valentina Ferragni). Dunque alla famosa imprenditrice digitale moglie di Fedez il divorzio finanziario sarebbe costato un milione preciso (ossia 4 assegni dal valore di 250mila euro per ciascun socio).

La notizia è rapidamente circolata in rete ma l’influencer – in vacanza con i suoi figli – non ha commentato la questione.

Chiara Ferragni: la società

Chiara Ferragni è oggi proprietaria al 100% della sua Tbs Crew, che si occupa della gestione di The Blonde Salad e opera come talent agency. La stessa influencer è anche fondatrice e amministratrice della società, da lei creata ancora giovanissima insieme al fidanzato dell’epoca, Riccardo Pozzoli (con cui oggi i rapporti si sarebbero interrotti definitivamente).

Sui social Chiara Ferragni ha commentato il suo straordinario successo affermando: “È uscita la notizia: ora sono la proprietaria e ho il pieno controllo di TBS Crew srl e The Blonde Salad, l’azienda che ho fondato nel 2009. Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il mio capo al 100%”.

Chiara Ferragni: la vita privata

Oltre al successo imprenditoriale l’influencer sta vivendo un periodo a dir poco roseo anche dal punto di vista della vita privata: a marzo lei e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta e molto presto – hanno annunciato – traslocheranno in un altro lussuoso appartamento di loro proprietà a Citylife.