Chiara Ferragni con la mamma e le sorelle: la sua risposta alle domande su Fedez

Chiara Ferragni si è mostrata insieme a sua madre e alle sue sorelle, e sui social in tanti le hanno chiesto che fine avesse fatto suo marito Fedez (insinuando che tra i due fosse in atto una crisi).

Alla questione ha replicato la stessa influencer.

Chiara Ferragni: la foto senza Fedez

Sui social in tanti hanno preso di mira Chiara Ferragni perché, nelle ultime ore, si è mostrata in compagnia delle sue sorelle, di sua madre e dei suoi figli. “Famiglia”, ha scritto nella didascalia allo scatto. In tanti hanno subito insinuato che fosse quindi in atto una crisi tra lei e suo marito Fedez e che per questo lui non fosse presente nello scatto. Alla questione ha replicato la stessa Chiara Ferragni che ha scritto: “Per me famiglia sono anche i miei genitori, le mie sorelle, mio nipote, i miei cari amici e i miei suoceri. Che commento inutile”.

Da tempo si vocifera che lei e suo marito siano in crisi e sui social c’è persino chi sostiene che i due siano separati in casa. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Chiara Ferragni ha preferito non commentare la vicenda. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?