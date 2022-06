Chiara Ferragni dopo l'esibizione di Fedez a LOVEMI: le parole dell'imprenditrice sono commoventi.

Martedì 28 giugno 2022, in diretta da Piazza del Duomo a Milano, Fedez e J-Ax hanno dato vita ad un concerto pazzesco, LOVEMI. Per Federico Lucia ha rappresentato anche il ritorno alla vita dopo l’intervento per il cancro e la moglie Chiara Ferragni gli ha dedicato parole bellissime.

Chiara Ferragni dopo l’esibizione di Fedez a LOVEMI

LOVEMI, il concerto gratuito che Fedez e J-Ax hanno organizzato in Piazza Duomo a Milano con scopo benefico, è stato un successo. Sei ore ininterrotte di musica, con tanti ospiti della scena musicale italiana. In diretta su Italia1, con la conduzione di Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, l’evento musicale ha visto Chiara Ferragni in prima linea, pronta a sostenere suo marito.

Quest’ultimo, sul finire di LOVEMI, ha voluto ringraziare sua moglie, che in questi mesi difficili è stata la sua spalla.

Le parole di Chiara Ferragni

Fedez ha ringraziato Chiara perché è stata al suo fianco dal giorno in cui ha scoperto di avere un cancro alla serata di LOVEMI. La Ferragni, ovviamente, è finita in lacrime e ha guardato il padre dei suoi figli con occhi sognanti. Poi, via Instagram, le ha dedicato parole bellissime.

A didascalia di un video che ritrae Federico mentre la ringrazia, ha scritto:

“Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te”.

Con LOVEMI Fedez è tornato alla vita

Con LOVEMI Fedez ha dimostrato che è possibile tornare alla vita anche dopo la diagnosi di cancro.

Federico è riuscito a sconfiggere un raro tumore endocrino del pancreas e il merito, oltre che dei medici che lo hanno curato, è anche della sua forza d’animo.