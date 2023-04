Chiara Ferragni e Fedez, polemica sui social per la nuova casa in costruzione

Casa Ferragnez 2.0. La coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, com’è noto, ha deciso da ormai un po’ di tempo (circa un paio di anni) di cambiare casa. Come prevedibile, la notizia è finita subito nel mirino del gossip e sui social fioccano commenti e soprattutto critiche. Vediamone qualcuno da vicino.

Contro le «quattro mura d’appartamento»

Oltre a critiche riguardo la scelta di pubblicare gli scatti della casa – «Era necessario farla vedere?» ha detto qualcuno –, c’è chi si è soffermato su un dettaglio ben più sottile: la scelta, ancora una volta, di un appartamento invece che di una casa con uno spazio aperto, magari dove far giocare Leone e Vittoria. Alcuni utenti hanno scritto: «Ma una villa?», «Con tutti quei soldi avrei scelto una mega villa con ettari di verde e piscina». E chi ancora: «Non mi capacito come non abbiamo optato per una bella villona con giardino/parco e preferiscano le quattro mura di un appartamento». Insomma, che si tratti di fans o haters, sembra che gli utenti che seguono la coppia fossero in attesa di un contesto più green nel quale seguire h24 la “casa più spiata d’Italia” (una volta era quella del Grande Fratello!).

I dettagli della casa

Dai grandi finestroni che danno ancora una volta su Milano CityLife, la nuova casa Ferragnez inizia a mostrare i primi pezzi del suo puzzle. Chiara Ferragni ha postato una sua foto in quello che sembra essere il salone principale: parquet e colonne sono l’anteprima da apprezzare insieme a quello che ha tutta l’aria di essere un piccolo spazio per un caminetto. Come l’appartamento in cui vivono adesso, anche la nuova casa sarà su (almeno) due piani, collegati tra loro da un’enorme scala a chiocciola.