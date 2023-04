Chiara Ferragni ha condiviso sui social una sua foto completamente diversa dalle altre. L’imprenditrice ha voluto mostrarsi ‘umana’, mostrando che anche lei ha le occhiaie e lotta con il trucco sbavato.

Chiara Ferragni sui social con le occhiaie e il trucco sbavato

Un’immagine di sé diversa dal solito, quella che Chiara Ferragni ha mostrato sui social nelle ultime ore. Tramite il suo profilo TikTok, l’imprenditrice ha condiviso un video in cui appare bellissima come sempre, pronta per andare ad una cena di gala. Il filmato finisce con lei che, tornata dalla serata, va a letto senza struccarsi. Il risultato è chiaro: occhiaie e trucco sbavato.

La missione di Chiara Ferragni

Nel video condiviso su TikTok, Chiara sottolinea che, andando a dormire truccata, sperava di riuscire a salvare il make-up. Così non è stato, anzi. Il risultato è terribile: le occhiaie e il trucco sbavato sono degne di un film di Dario Argento. “Missione salvare il makeup failed“, ha scritto la Ferragni a didascalia del filmato.

Chiara Ferragni: il video ‘sbavato’ piace ai fan

“Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora. Ma non è andata proprio come credevo“, ha dichiarato Chiara nel video TikTok. Neanche a dirlo, il filmato ‘sbavato’ della Ferragni ha fatto impazzire i fan.