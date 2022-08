Chiara Ferragni e Fedez travolti dalle critiche: la foto sull’orlo di un precipizio

Chiara Ferragni e Fedez sono stati travolti dalle critiche social per un video realizzato sull'orlo di un precipizio a Ibiza.

Chiara Ferragni e Fedez: le critiche

Chiara Ferragni e suo marito Fedez stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza e in queste ore i due sono stati travolti da un’ondata di polemiche sui social.

La coppia ha infatti postato un video in cui la si vede posare sull’orlo di un precizio nel punto più alto dell’isola. Le immagini sono state subito prese dai mira dai tanti che, in queste ore, sono rimasti colpiti dalla drammatica storia di Andrea Mazzetto, il 30enne scomparso dopo la caduta in un dirupo a seguito di un selfie con la fidanzata. In tanti hanno quindi accusato Chiara Ferragni e Fedez (che sono ricorsi all’utilizzo di un drone per realizzare la clip) di dare il cattivo esempio ai loro fan.

Al momento i due hanno preferito non replicare alle critiche.

“Ci stiamo c*cando sotto!”, si sente dire al rapper nel video, che è stato presto ricondiviso da lui e dalla moglie sui social. Non è la prima volta che la coppia più famosa dei social viene bersagliata dagli utenti e in tanti si chiedono se uno dei due si deciderà a commentare l’accaduto.