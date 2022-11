Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un weekend all’insegna dell’amore e del relax sul lago di Como e i due hanno mostrato via social alcuni dettagli del loro hotel extralusso.

Chiara Ferragni e Fedez: il weekend sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un weekend nella suggestiva cornice del lago di Como e sui social hanno mostrato ai fan alcuni dettagli del tempo trascorso insieme, tra giri in barca, pranzi sul lago e un hotel extralusso. I due hanno soggiornato presso la suite dell’hotel Passalacqua (i cui prezzi per una stanza partono dagli 800 euro) e sui social hanno postato alcuni video dove è possibile vedere alcuni dei dettagli più lussuosi della camera d’albergo (grande come un appartamento).

Tra arazzi, soffitti altissimi e lampadari di cristallo, il soggiorno della coppia nella sfarzosa suite è stato a dir poco da sogno e sui social i due hanno fatto il pieno di like.

Per la coppia si tratta di un periodo roseo dopo il dramma vissuto negli scorsi mesi a causa della malattia di Fedez, che ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas. Fortunatamente dopo l’intervento il rapper non ha dovuto sottoporsi ad ulteriori terapie e i medici hanno assicurato che le sue condizioni sarebbero buone.

Fedez ha comunque svelato che la sua vita sarebbe cambiata dopo la scoperta della malattia e nei giorni scorsi si è confessato con i fan proprio in merito all’argomento.