Milano si sveglia tappezzata di volantini rosa creati a sostegno di Chiara Ferragni e contro le accuse di truffa che l’hanno coinvolta nelle ultime settimane.

I volantini Rosa a sostegno di Chiara Ferragni

Le recenti notizie in merito alle indagini riguardanti Chiara Ferragni con l’accusa di truffa non solo per il caso del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per la sponsorizzazione delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e la vendita della bambola Trudi, non sono state né apprezzate né condivise dai suoi sostenitori.

Chiara Ferragni e i volantini rosa

Un messaggio forte e chiaro ha tappezzato il Corso Magenta di Milano:

«Francamente è ridicolo insinuare che le persone abbiano acquistato il pandoro Balocco o la bambola Trudi perché credevano che una parte sarebbe andata in beneficenza. Nel 2018 l’acqua minerale Evian, una bottiglia di vetro da 75 cl in edizione limitata e firmata Chiara Ferragni, veniva venduta a 6 euro, ovvero a 8 euro al litro. E non c’erano in ballo donazioni, era una semplice bottiglia d’acqua. Non credete a quello che raccontano, le accuse non servono ad incriminarla, questa manovra è un tentativo di affossare la sua influenza, la sua popolarità. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po’ l’emblema della nostra società. Non invidiate, applaudite e poi fate meglio».

Nonostante i volantini rosa la vicenda di Chiara Ferragni si fa complessa

Le multe dell’Antitrust e l’apertura di nuovi fascicoli legali stanno complicando le vicende che hanno colpito Chiara Ferragni. Dopo aver ricevuto una sanzione di un milione di euro, l’influencer è accusata di truffa aggravata.