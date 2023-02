Chiara Ferragni arriva a Sanremo e potrebbe aver lanciato una piccola frecciatina ad Elisabetta Canalis.

Ovviamente dobbiamo andarci piano perché sebbene per molti sia cosi, non è detto che l’influencer abbia rivolto quelle parole direttamente all’ex velina. Vediamo cos’è successo.

Chiara Ferragni e quella presunta frecciatina ad Elisabetta Canalis su Sanremo: ecco cosa ha scritto

In una storia pubblicata su Instagram, la Ferragni ha postato una sua foto sorridente mentre stende un braccio verso il paesaggio. Come testo della storia è poi scritto: “La mia Liguria“, con accanto un cuore rosa e stellato.

A molti questa frase non dirà nulla, ma ai seguaci di Sanremo ricorderà uno spot di Elisabetta Canalis in cui, mentre aveva alle spalle lo Skyline di Los Angeles, pronunciava la frase: “La mia Liguria”. Oltre allo sfondo di Los Angeles, ciò che ha fatto indignare alcuni liguri è il fatto che Elisabetta Canalis sia sarda e quindi completamente fuori luogo per rappresentare la loro Regione

E se non fosse una frecciatina?

Come già detto in precedenza usare il condizionale è d’obbligo quando si parla di frecciatina, perché Chiara Ferragni non ha palesato alcuna intenzione di prendere di mira l’ex velina e lanciarle questo velato attacco. Probabilmente anche lei è affezionata alla Liguria e dunque ha voluto mostrato la gioia di essere proprio in quella terra ed esserci in occasione di Sanremo. Chissà.