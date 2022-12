Chiara Ferragni: foto in intimo con Fedez sulle piste da sci, lo scatto è gi...

Chiara Ferragni: foto in intimo con Fedez sulle piste da sci, lo scatto è gi...

Chiara Ferragni: foto in intimo con Fedez sulle piste da sci, lo scatto è gi...

Nella stagione invernale siamo abituati a vedere gli influencer sulle piste da sci bardati come se dovessero partire per l’Antartide, con tanto di guanti, passamontagna, cappelli con il pelo, pesanti giacche a vento e chi più ne ha più ne metta.

Tuttavia capita anche che a volte le personalità del mondo dello spettacolo decidano di stupire i loro follower con outfit ben diversi dal solito, e decisamente provocanti. Questo è per esempio il caso di Chiara Ferragni, che ha deciso di fare i suoi personali auguri di Natale 2022 ai suoi seguaci in modo molto “particolare” e provocatorio.

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni e Fedez hanno infatti scelto di farsi ritrarre sulle piste da sci intenti a scambiarsi un tenero bacio, ma mentre Fedez era vestito di tutto punto per la montagna non lo stesso si può dire della Ferragni, che per l’occasione ha indossato solo un completo di lingerie fatto da mutandine e reggiseno.

Una foto con la quale, evidentemente, l’imprenditrice digitale ha voluto prendersi gioco di tutte le persone che, ancora oggi, le chiedono di coprirsi e darsi una dignità, essendo lei amorevole madre di due bambini.

Lo scatto di Chiara Ferragni in lingerie in montagna e le reazioni social

La fotografia è stata scattata dai due coniugi a Seiser Alpm /Alpe di Siusi, mentre fuori c’era una bellissima giornata. Fedez ha commentato lo scatto con una didascalia ironica, “Il mio panettone preferito”, facendo riferimento al lato B della moglie.

La foto ha già ricevuto centinaia di migliaia di like e di commenti, compresi quelli più critici ovviamente. C’è chi sotto lo scatto ha scritto “L’eleganza, l’arte sottile della raffinatezza, il fascino della discrezione che non ostenta mai…tutto quello che manca in questa foto” commenta qualcuno, mentre altri si sono limitati a scrivere nei commenti un “che pena”.

Qui sotto lo scatto che tanto ha scandalizzato il web.