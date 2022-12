Chiara Ferragni, altre critiche per le foto in intimo: "Ho un marito, non un padrone"

Chiara Ferragni, altre critiche per le foto in intimo: "Ho un marito, non un ...

Attraverso i social Chiara Ferragni ha replicato contro chi l'ha presa di mira per i suoi scatti in biancheria intima.

Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di polemiche per via di alcune sue foto in biancheria intima.

Chiara Ferragni: la replica alle critiche

In vista delle festività natalizie Chiara Ferragni ha condiviso le foto di un servizio da lei realizzato per un noto marchio di biancheria intima e in cui è ritratta con della sensuale lingerie rossa. L’influencer, come accaduto altre volte, è stata aspramente criticata dagli haters per via degli scatti in questione e in molti hanno messo in discussione il suo ruolo di madre e di moglie in realzione alle foto in biancheria intima.

L’influencer ha replicato con alcune frecciatine infuocate:

“Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa (…) Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno”, ha affermato. Contro chi invece l’ha paragonata a sua sorella Valentina (affermando che lei fosse meglio) ha risposto:

“Mia sorella è stupenda, come tutte le donne.

E leggere un insulto sul fisico di una donna fatto da un’altra donna è veramente triste”. A chi le ha fatto notare che Fedez, suo marito, non sarebbe stato contento per le sue foto in intimo, l’influencer ha risposto piccata: “Quello è mio marito, non il mio padrone”.

Già nei giorni scorsi l’influencer si era trovata a dover replicare a critiche di questo tenore e aveva affermato che simili messaggi bigotti le avrebbero fatto venire ancora più voglia di andare in giro completamente svestita.